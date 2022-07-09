Уже без «абалдєнних» легіонерів. «Металіст» підписав трьох українців

Харківський клуб вирішив зробити ставку на двох вихованців «Динамо»

Фото - ФК Металіст

Харківський «Металіст» підписав трьох українських футболістів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, будуть виступати за команду в новому сезоні два вінгери. Це Дмитро Коркішко (лівий) і Данило Книш (правий), обидва – вихованці «Динамо». Також перейшов до клубу півзахисник Руслан Бабенко.

Контракти з Коркішком і Бабенком розраховані на один рік. Угода з Книшом буде діяти два роки. Перший раніше захищав кольори «Актобе», другий – «Полісся», третій – «Минаю».

Раніше «Дніпро-1» з 5 гравцями «Металіста» знищив словенський клуб (14:0).