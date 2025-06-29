22-річний фланговий нападник Ніко Вільямс готовий змінити Атлетик на Барселону. За даними іспанського Sport, футболіст через агента передав, що не має особливих вимог до каталонців. Єдине прохання — якомога швидше оформити трансфер, бажано до 9 липня, коли розпочинається передсезонна підготовка Атлетика.

Вільямс не хоче ставати учасником затяжної саги, яка супроводжуватиметься чутками та спекуляціями. Саме тому він наполягає на оперативному завершенні угоди. У разі, якщо перехід не відбудеться до 9 липня, футболіст залишиться в розташуванні Атлетика й опиниться під психологічним тиском.

Перешкодою для угоди залишається фінансова ситуація Барселони. Клубу потрібно привести до ладу зарплатну відомість, щоби відповідати правилу 1:1, яке дозволяє реєструвати нових гравців лише після зменшення навантаження на бюджет. Керівництво Атлетика вже звернулося до Ла Ліги із проханням перевірити здатність Барси дотриматися фінансових норм.

Ніко Вільямс вважається одним із найперспективніших вінгерів Іспанії. Його клаусула складає близько 58–62 мільйонів євро. Барселона розглядає варіант активації клаусули та поступового підвищення зарплати футболіста, аби відповідати фінансовим рамкам.