Голкіпер Баварії Мануель Ноєр продовжив контракт із мюнхенським клубом. Про це повідомила пресслужба німецького гранда.

Нова угода досвідченого воротаря з Баварією розрахована до 30 червня 2027 року. На аналогічний термін клуб також продовжив контракт з іншим голкіпером команди Свеном Ульрайхом.

Ноєр виступає за Баварію з літа 2011 року. Тоді мюнхенці придбали воротаря у Шальке за 30 мільйонів євро. Відтоді Мануель став одним із символів клубу та провів у його складі понад десятиліття, вигравши численні трофеї на внутрішній і міжнародній арені.

У поточному сезоні 40-річний воротар зіграв за Баварію 36 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках Ноєр пропустив 39 голів, а 10 зустрічей завершив без пропущених м’ячів.

Свен Ульрайх також залишається частиною воротарської лінії мюнхенського клубу щонайменше до літа 2027 року. Таким чином, Баварія зберегла обох досвідчених голкіперів, які вже багато років перебувають у структурі команди.

Нагадаємо, Ноєр може взяти участь у ЧС-2026, голкіпер Баварії провів зустріч з Нагельсменном.