Володимир Кириченко

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр зустрівся з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном та обговорив можливе повернення до національної команди. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

За даними джерела, 40‑річний голкіпер потрапив до попереднього списку з 55 гравців, який Німецький футбольний союз у понеділок передав до FIFA.

Саме з цього списку буде обрано 26 футболістів, які потраплять до фінальної заявки команди на ЧС-2026, що відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

Крім того, у розмові з Нагельсманном голкіпер предметно обговорив можливість повернення до збірної в ролі першого номера.

Стверджується, що остаточне рішення щодо можливої участі Ноєра на турнірі буде ухвалене найближчим часом.

Нагадаємо, після Євро‑2024 Ноєр оголосив про завершення міжнародної кар’єри. За збірну Німеччини він провів 124 матчі та став чемпіоном світу у 2014 році.

Нагельсманн оголосить заявку на ЧС‑2026 21 травня.

Раніше була інформація, що у збірній Німеччини за лаштунками обговорюється тема можливого повернення Ноєра до команди на турнір.

На груповому етапі збірна Німеччини зіграє проти команд Кюрасао, Кот-д’Івуару та Еквадору.

Нагадаємо, Баварія запропонувала новий контракт Ноєру.