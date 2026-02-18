Півзахисник київського футбольного клубу Динамо Олександр Піхальонок прокоментував рівень суперників, із якими його команда зустрічалася у контрольних матчах під час зимової паузи Української Прем’єр-ліги. За його словами, критика, яка лунала зі сторони окремих уболівальників про нібито слабкість суперників на зборах, не зовсім відповідає дійсності. Слова футболіста передає Tribuna.com.

Якщо чесно, то в нас були нормальні суперники. Якщо подивитися, хто грав у Туреччині – це серйозні команди. Я бачив там Шахтар грав, інші команди. Той же РФШ, Іберія – хороші команди.

Було не просто з ними грати, особливо проти РФШ. Вони в 1-му таймі закрилися, грали 5-3-2, і було досить складно взламувати оборону. У 2-му таймі в нас трохи сил було більше, тому ми їх переграли.