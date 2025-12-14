Ноттінгем без Зінченка розгромив Тоттенгем, Манчестер Сіті на виїзді переміг Крістал Пелес
Українець на поле так і не вийшов
близько 3 годин тому
Ноттінгем Форест українського захисника Олександра Зінченка зіграв з Тоттенгемом у 16-му турі АПЛ. «Лісники» розгромили «шпор» з рахунком 3:0.
Зінченко весь матч провів у запасі.
Ноттінгем Форест наразі займає 16-е місце в АПЛ з 18 очками в 16 зустрічах.
В інших матчах туру Вест Гем вдома програв Астон Віллі (2:3), Сандерленд на своєму полі обіграв Ньюкасл (1:0), а Манчестер Сіті на виїзді розгромив Крістал Пелес – 3:0.
АПЛ, 16-й тур
Ноттінгем Форест – Тоттенгем – 3:0
Голи: Хадсон-Одой, 28, 50, Сангаре, 79.
Крістал Пелес – Манчестер Сіті – 0:3
Голи: Голанд, 41, 88 (пенальті), Фоден, 69.
Вест Гем – Астон Вілла – 2:3
Голи: Фернандеш, 1, Боуен, 24 – Мавропанос, 9 (автогол), Роджерс, 50, 79.
Сандерленд – Ньюкасл – 1:0
Гол: Вольтемаде, 46 (автогол).\
