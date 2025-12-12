Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч поділився думками після перемоги в матчі шостого туру загального етапу Ліги Європи проти Утрехта (2:1) і оцінив гру українця Олександра Зінченка. Слова фахівця передає Nottinghamshire Live.

Я задоволений багатьма хлопцями. Дуглас Луїс тренувався всього два дні. Зазвичай я таке не практикую, але він підійшов до мене й сказав, що почувається добре. Він хотів грати.

Зінні (Зінченко) зробив неймовірну роботу, провівши всі 90 хвилин. Це не входило в наш план, але ми можемо зробити лише обмежену кількість замін. У нас повернувся Мурільйо після тижня хвороби. Ми мали бути з ним обережними.

Було складно ухвалювати правильні рішення щодо того, хто гратиме, хто – ні, і скільки хвилин вони отримають. Але зрештою все склалося добре, тож я справді задоволений.

У нас були кілька дуже важливих індивідуальних виступів та ключових епізодів. Я повинен зазначити, що Домінгес теж був чудовим. Загалом, вважаю, ми заслужили перемогу.

Це було складно для клубу через кількість травм — як тих, що були ще до мого приходу, так і тих, що виникли вже за мого перебування тут. Деякі дуже важливі гравці виявилися травмованими.