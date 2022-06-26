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Нова «десятка» і Цитаїшвілі. Визначився склад «Динамо» на перший літній благодійний матч

Кияни зіграють проти швейцарського клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:35
Нова «десятка» і Цитаїшвілі. Визначився склад «Динамо» на перший літній благодійний матч
Фото - ФК Динамо Киъв

Київське «Динамо» проведе перший літній благодійний матч проти «Івердон Спорт». Початок – о 17:00.

Визначився склад «біло - синіх» на гру. У складі команди вийде раніше відправлений в оренду вінгер Георгій Цитаїшвілі. Також примітно, що під 10-м номером Миколи Шапаренко буде грати півзахисник Олександр Яцик.

Запасні: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Малиш, Ванат, Царенко, Андрієвський, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.

Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зазначив, що люди почали забувати про війну в Україні.

Сергій Стаднюк
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