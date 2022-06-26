Нова «десятка» і Цитаїшвілі. Визначився склад «Динамо» на перший літній благодійний матч

Кияни зіграють проти швейцарського клубу

Фото - ФК Динамо Киъв

Київське «Динамо» проведе перший літній благодійний матч проти «Івердон Спорт». Початок – о 17:00.

Визначився склад «біло - синіх» на гру. У складі команди вийде раніше відправлений в оренду вінгер Георгій Цитаїшвілі. Також примітно, що під 10-м номером Миколи Шапаренко буде грати півзахисник Олександр Яцик.

Бойко, Вівчаренко, Бурда, Малиш, Ванат, Царенко, Андрієвський, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.

Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зазначив, що люди почали забувати про війну в Україні.