«Фенербахче» хоче підписати нападника збірної України перед матчами з «Динамо»
Нова «десятка» і Цитаїшвілі. Визначився склад «Динамо» на перший літній благодійний матч
Кияни зіграють проти швейцарського клубу
Фото - ФК Динамо Киъв
Київське «Динамо» проведе перший літній благодійний матч проти «Івердон Спорт». Початок – о 17:00.
Визначився склад «біло - синіх» на гру. У складі команди вийде раніше відправлений в оренду вінгер Георгій Цитаїшвілі. Також примітно, що під 10-м номером Миколи Шапаренко буде грати півзахисник Олександр Яцик.
Запасні: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Малиш, Ванат, Царенко, Андрієвський, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.
Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зазначив, що люди почали забувати про війну в Україні.
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