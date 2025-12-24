Сергій Разумовський

Новим спортивним директором Ювентуса стане Марко Оттоліні. Про це у соцмережі X повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угоду з 45-річним функціонером уже підписано. Після завершення перевірки всіх документів клуб має оголосити про призначення офіційно.

Останнім місцем роботи Оттоліні була Дженоа українця Руслана Маліновського, де він обіймав посаду спортивного директора з 2022 року. 31 жовтня 2025-го генуезький клуб повідомив про розірвання контракту з фахівцем. Раніше Оттоліні також працював скаутом у Ювентусі та Андерлехті.

