Сергій Разумовський

Дженоа досягла попередньої домовленості з голкіпером Ювентуса Маттіа Періном щодо контракту терміном на три роки. Про це у соцмережі X повідомив інсайдер Ніколо Скіра, підкресливши, що ініціатива із запрошення воротаря йде від головного тренера генуезців Даніеле Де Россі, який наполягає на його підписанні.

За даними джерела, сторони вже розпочали переговори, однак угода ще потребує узгодження з Ювентусом. Туринський клуб не налаштований відпускати футболіста безкоштовно і хоче отримати компенсацію, адже чинний контракт Періна діє до 30 червня 2027 року. Саме цей момент може стати ключовим у перемовинах між клубами.

Для Дженоа Перін – добре знайома фігура. Він перебував у системі клубу з 2008 року і виступав за команду до 2018-го, після чого перейшов у Ювентус за 16,3 млн євро. У сезоні 2020/21 воротар уже повертався до Генуї на правах оренди, тож можливий трансфер стане для нього черговим камбеком. У поточному сезоні 33-річний італієць провів за Юве 4 матчі та пропустив 6 голів.

Раніше Аталанта дотиснула Дженоа в дербі українця Руслана Маліновського.