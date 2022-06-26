«Лілль» запропонував за гравця «Шахтаря» більше 20 мільйонів
Новачок АПЛ заплатить за вінгера «Шахтаря» 7 мільйонів євро
Ізраїльтянин підпише п'ятирічний контракт
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтар
Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон перейде до «Фулгема». Про це повідомляє Ynet.
За інформацією джерела, 22-річний гравець підпише контракт на 5 років. Він буде заробляти 1,8 мільйона євро за сезон.
Відома також сума трансферу. Український клуб отримає від новачка АПЛ 7 мільйонів євро.
Також повідомлялося, що на ізраїльтянина претендувала «Ніцца».
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