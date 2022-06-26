Новачок АПЛ заплатить за вінгера «Шахтаря» 7 мільйонів євро

Ізраїльтянин підпише п'ятирічний контракт

Манор Соломон / Фото: ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон перейде до «Фулгема». Про це повідомляє Ynet.

За інформацією джерела, 22-річний гравець підпише контракт на 5 років. Він буде заробляти 1,8 мільйона євро за сезон.

Відома також сума трансферу. Український клуб отримає від новачка АПЛ 7 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що на ізраїльтянина претендувала «Ніцца».