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Новачок АПЛ заплатить за вінгера «Шахтаря» 7 мільйонів євро

Ізраїльтянин підпише п'ятирічний контракт
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:35
Новачок АПЛ заплатить за вінгера «Шахтаря» 7 мільйонів євро
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон перейде до «Фулгема». Про це повідомляє Ynet.

За інформацією джерела, 22-річний гравець підпише контракт на 5 років. Він буде заробляти 1,8 мільйона євро за сезон.

Відома також сума трансферу. Український клуб отримає від новачка АПЛ 7 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що на ізраїльтянина претендувала «Ніцца».

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Манор Соломон Фулхем

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