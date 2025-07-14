Нападник Челсі Жоао Педро поділився своїм поглядом на конфліктну ситуацію, що виникла між гравцями після фінального свистка у вирішальному матчі клубного чемпіонату світу проти Челсі. Його слова наводить Globo.

Я пішов захищати Андрія Сантоса, бачив, що гравці ПСЖ оточили його. Як справжній бразилець я пішов захищати товариша. Тут же виявилося відразу багато народу, і в цьому натовпі мене штовхнули. Це частина гри.

Думаю, вони не вміють програвати, але це частина футболу. А тепер прийшов час святкувати, - сказав Жоао Педро.

Нагадаємо, що фінальний матч завершився перемогою Челсі з рахунком 3:0. Після гри на полі стався короткочасний конфлікт між представниками обох команд, який вдалося швидко залагодити.й