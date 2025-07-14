Тренер ПСЖ вдарив футболіста Челсі після програного фіналу КЧС. Відео
Луїс Енріке не стримав емоцій
близько 2 годин тому
Фото - ESPN
Одразу після завершення фіналу Клубного чемпіонату світу Челсі - ПСЖ (3:0) представники обох команд влаштували сутичку.
Все розпочалося після того, як наставник ПСЖ Луїс Енріке завдав удару в обличчя нападнику Челсі Жоао Педро, що переросло в величезну штовханину між представниками обох команд.
Поразка у фіналі позбавила ПСЖ можливості стати першою командою, якій підкорилися 5 титулів за 1 сезон, тоді як Челсі став першим клубом, який може похизуватися повною колекцією національних та міжнародних трофеїв.