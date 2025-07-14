Одразу після завершення фіналу Клубного чемпіонату світу Челсі - ПСЖ (3:0) представники обох команд влаштували сутичку.

Все розпочалося після того, як наставник ПСЖ Луїс Енріке завдав удару в обличчя нападнику Челсі Жоао Педро, що переросло в величезну штовханину між представниками обох команд.

Поразка у фіналі позбавила ПСЖ можливості стати першою командою, якій підкорилися 5 титулів за 1 сезон, тоді як Челсі став першим клубом, який може похизуватися повною колекцією національних та міжнародних трофеїв.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Челсі - ПСЖ.