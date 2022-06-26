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Новачок «Фенербахче» – перед «Динамо»: «Повинні повернутися до Ліги чемпіонів»

Турецький клуб зустрінеться з киянами в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
20:47
Новачок «Фенербахче» – перед «Динамо»: «Повинні повернутися до Ліги чемпіонів»
Брума / Фото - Фенербахче

Новачок «Фенербахче» Брума поділився очікуваннями від протистояння з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Слова португальського вінгера передає прес-служба клубу.

Треба йти крок за кроком. Зараз у нас передсезонна підготовка. Наступний офіційний матч, який ми зіграємо – це матч з «Динамо». Нам потрібно максимально використати передсезонний збір. Вся наша увага буде зосереджена на цій грі.

Головне, що наша команда може взяти участь у Лізі чемпіонів. «Фенербахче» хоче бути в Лізі чемпіонів, і це дуже важливо для команди, гравців і вболівальників. Я думаю, що ми зможемо досягти цього, якщо будемо працювати разом.

Кожен гравець хоче потрапити в Лігу чемпіонів. Це велика мотивація і для клубу, і для гравців, і для вболівальників. «Фенербахче» має знову повернутися в Лігу чемпіонів. Вболівальники мають знову бути щасливими. Ми також працюємо над цим.

Нагадаємо, Брума був орендований з ПСВ за місяць до протистояння з «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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