Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»

Турецький гранд взяв у оренду вінгера

Брума / Фото - Фенербахче

Вінгер ПСВ Брума відправився в оренду в «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба «канарок».

Там футболіст збірної Португалії виступатиме в наступному сезоні. Також у турецького гранду є право викупу гравця за 4 мільйона євро.

Відзначимо, що саме з «Фенербахче» київське «Динамо» зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч – 19 липня.

Раніше «біло-сині» приступили до тренувань без легіонерів.