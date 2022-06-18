Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Турецький гранд взяв у оренду вінгера
20:13
Брума / Фото - Фенербахче
Вінгер ПСВ Брума відправився в оренду в «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба «канарок».
Там футболіст збірної Португалії виступатиме в наступному сезоні. Також у турецького гранду є право викупу гравця за 4 мільйона євро.
Відзначимо, що саме з «Фенербахче» київське «Динамо» зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч – 19 липня.
Раніше «біло-сині» приступили до тренувань без легіонерів.
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