Новачок Карпат Андрій Кліщук поділився думками щодо свого переходу з Кривбаса на правах вільного агента. Слова голкіпера передає пресслужба львів'ян.

Я дуже щасливий стати частиною зелено-білої родини. Карпати – це великий клуб з великою історією, характером та амбіціями. Саме тут я зможу зробити новий етап у своїй кар’єрі та допомогти команді досягати результату. В команді мене прийняли дуже тепло. Відчувається правильна атмосфера та спільне бажання досягати результату.

Щодо гри з Куликовим, то це була перша наша гра на першому зборі. Ми перемогли, зіграли «на нуль» – це добре для команди, коли команда грає «на нуль». Тому працюємо, рухаємося далі. Це тільки перша товариська гра наша. На нас чекають ще дуже потужні суперники в товариських матчах, тому будемо готуватися до сезону.