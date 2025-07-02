Павло Василенко

Карпати продовжили трудові відносини з Павлом Полегеньком.

Правий захисник гратиме за львівську команду у наступному сезоні. Клуб уклав новий контракт з Полегеньком за системою 1+1, повідомляє офіційний сайт Карпат.

Полегенько виступає за зелено-білих з літа 2023 року. Правий фулбек пройшов шлях разом з Карпатами з Першої ліги до УПЛ. За цей час у складі команди 30-річний Полегенько зіграв 50 матчів, забив вісім м’ячів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Карпати та Євген Підлепенець припинили дію контракту за угодою сторін.