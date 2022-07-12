Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 5. Флорбол. Пряма трансляція
17:25
Хокей. Суперліга Паріматч. Краматорськ - СК Сокіл

Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»

33-річний гравець погодився піти на пониження
Футбол Перша ліга
17:35
Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»
Олег Синьогуб / Фото - ФК Минай

Захисник Олег Синьогуб перейшов із «Минаю» до ЛНЗ. Про це повідомляє прес-служба новачка Першої ліги.

33-річний гравець підписаний на правах вільного агента. Умови контракту не уточнюються. У новому клубі буде виступати під 89-м номером.

Синьогуб провів за «Минай» 15 матчів у всіх турнірах. Устиг відзначитися результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ запросив одразу чотирьох гравців з УПЛ.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Мінай ЛНЗ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Уже без «абалдєнних» легіонерів. «Металіст» підписав трьох українців
Уже без «абалдєнних» легіонерів. «Металіст» підписав трьох українців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 липня 14:23
Під час війни клуб Першої ліги підписав одразу 4 гравця з УПЛ
Під час війни клуб Першої ліги підписав одразу 4 гравця з УПЛ
Футбол Перша ліга
07 липня 10:25
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 12:24
Селезньов розкрив, що завадило йому вступити до тероборони
Селезньов розкрив, що завадило йому вступити до тероборони
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 23:51
1
Селезньов: «Скинув за тиждень 4 кг, але треба ще максимум 3»
Селезньов: «Скинув за тиждень 4 кг, але треба ще максимум 3»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 червня 20:48
Селезньов розповів, чому йому подобається в Закарпатті
Селезньов розповів, чому йому подобається в Закарпатті
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 червня 19:42

Новини: Футбол

Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Українська Прем'єр-ліга
17:57
Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»
Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»
Перша ліга
17:35
Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»
Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»
Українська Прем'єр-ліга
17:07
Названо клуб МЛС, який цікавився Буяльським
Названо клуб МЛС, який цікавився Буяльським
Українська Прем'єр-ліга
16:57
Ярославського не пускають до України
Ярославського не пускають до України
Українська Прем'єр-ліга
16:00
Проти «Динамо» зіграє гравець, що втік із «Шахтаря»
Проти «Динамо» зіграє гравець, що втік із «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
15:30
«Динамо» готується продати Забарного в найближчі тижні – джерело
«Динамо» готується продати Забарного в найближчі тижні – джерело
Українська Прем'єр-ліга
15:17
«Манчестер Сіті» продовжив контракт з ключовим півзахисником
«Манчестер Сіті» продовжив контракт з ключовим півзахисником
Англійська Прем'єр-ліга
14:55
Як моторне масло на асфальті. «Ліверпуль» презентував нову форму з дивним принтом
Як моторне масло на асфальті. «Ліверпуль» презентував нову форму з дивним принтом
Англійська Прем'єр-ліга
14:35
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Всі новини