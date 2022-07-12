Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»

33-річний гравець погодився піти на пониження

Олег Синьогуб / Фото - ФК Минай

Захисник Олег Синьогуб перейшов із «Минаю» до ЛНЗ. Про це повідомляє прес-служба новачка Першої ліги.

33-річний гравець підписаний на правах вільного агента. Умови контракту не уточнюються. У новому клубі буде виступати під 89-м номером.

Синьогуб провів за «Минай» 15 матчів у всіх турнірах. Устиг відзначитися результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ запросив одразу чотирьох гравців з УПЛ.