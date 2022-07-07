Під час війни клуб Першої ліги підписав одразу 4 гравця з УПЛ

Фото - ЛНЗ

Одразу 20 футболістів покинули ЛНЗ, на їх місце вже прийшли п'ять гравців, четверо з яких – з УПЛ. Про це повідомив спортивний директор Євген Тарасенко в інтерв'ю прес-службі клубу.

Футболісти, які залишились із минулого сезону: Сторчоус, Євдокимов, Галенко, Лопирьонок, Попович, Войцеховський, Тарасенко, Копил, Тищенко, Долінський. Залишились також головний тренер Юрій Бакалов і його помічник Олександр Ковпак.

Загалом не залишилося в команді близько 20 осіб. З різних причин: хтось не захотів повертатися до України через опасання за себе і свою родину – ракети літають, а з кимось просто припинили співпрацю, тому що перед ЛНЗ в прийдешньому сезоні стоятимуть нові, вищі завдання – перемагати в кожному матчі.

Повний список футболістів, які не повернулись, або з ними припинили співпрацю: Ярошевич, Фастов, Куксенко, Сафонов, Насонов, Норенков, Голіков, Коваленко, Івахно, Фанталін, Замуренко, Каленчук, Новіков, Пучковський, Наполов. Також припинили співпрацю з двома тренерами: Віталій Шпанюк прийняв пропозицію з узбецького клубу, а Володимир Марчук залишився закордоном.

На жаль, наш головний лікар Олександр Вербицький також поки що не в команді, тому що захищає Україну в складі ЗСУ в гарячих точках, але ми дуже його чекаємо і сподіваємось, що він якомога скоріше повернеться.

Ми вже підписали 5 нових футболістів, про яких ви найближчим часом дізнаєтесь на наших інтернет-ресурсах. Четверо – із команд УПЛ. Ще є гравці на перегляді, але в цілому кадрове питання дуже важке. Усі футболісти другої-першої ліги, які були на перших ролях, залишились закордоном після турецьких зборів. На ринку футболістів немає, в основному молодь.

І я, і Юрій Бакалов дуже хотіли, щоб залишились наші основні гравці, як Насонов і Норенков, але вони обрали інше рішення. ЛНЗ – потужна футбольна машина, тому працюємо в максимальному режимі незважаючи ні на що. Дуже хотілось би зустрітись із нашими вболівальниками на стадіоні. Сподіваюсь, що скоро так і станеться.