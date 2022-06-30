Новачок Серії А спробує перехопити захисника «Шахтаря» у двох клубів

Повідомлялося, що за Марлона борються «Фіорентина» та «Трабзонспор»

Марлон / Фото - ФК Шахтар

На захисника «Шахтаря» Марлона серед інших претендує і «Монца». Про це на особистому сайті повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, новачок Серії А звернувся до «гірників» з пропозицією. Контракт бразильця з українським клубом розрахований до 2026 року.

У «Монци» два основних конкуренти. Це італійська «Фіорентина» та турецький «Трабзонспор».

Раніше була названа сума, яку вимагає «Шахтар» за Марлона.