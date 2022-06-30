Офіційно. Екс-тренер «Шахтаря» повернувся до роботи після річної перерви
Новачок Серії А спробує перехопити захисника «Шахтаря» у двох клубів
Повідомлялося, що за Марлона борються «Фіорентина» та «Трабзонспор»
Марлон / Фото - ФК Шахтар
На захисника «Шахтаря» Марлона серед інших претендує і «Монца». Про це на особистому сайті повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, новачок Серії А звернувся до «гірників» з пропозицією. Контракт бразильця з українським клубом розрахований до 2026 року.
У «Монци» два основних конкуренти. Це італійська «Фіорентина» та турецький «Трабзонспор».
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