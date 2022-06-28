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«Шахтар» вимагає у «Фіорентини» 10 мільйонів євро за захисника

«Фіалки» хочуть купити відразу двох гравців «гірників»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:00
«Шахтар» вимагає у «Фіорентини» 10 мільйонів євро за захисника

«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» 10 мільйонів євро за Марлона, Повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, «фіалки» намагаються знизити ціну, оскільки хочуть купити двох гравців у «гірників». Також «Фіорентина» має намір заплатити «Шахтарю» 15 мільйонів євро за додо.

За версією Transfermarkt, 26-річний Марлон коштує 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні УПЛ Марлон провів 12 матчів у складі «Шахтаря».

Раніше стало відомо, що Марлон відмовився від переходу в турецький клуб.

Петро Приходько
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Теги

Марлон Шахтар Донецьк Фіорентина

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