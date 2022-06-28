«Шахтар» вимагає у «Фіорентини» 10 мільйонів євро за захисника

«Фіалки» хочуть купити відразу двох гравців «гірників»

«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» 10 мільйонів євро за Марлона, Повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, «фіалки» намагаються знизити ціну, оскільки хочуть купити двох гравців у «гірників». Також «Фіорентина» має намір заплатити «Шахтарю» 15 мільйонів євро за додо.

За версією Transfermarkt, 26-річний Марлон коштує 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні УПЛ Марлон провів 12 матчів у складі «Шахтаря».

Раніше стало відомо, що Марлон відмовився від переходу в турецький клуб.