Новачок Серії А «втопив» конкурента разом з собою
За три тури до фінішу
Піза та Лечче відкривали програму 35 туру Серії А. Матч завершився з рахунком 1:2.
Банда вивів рахунок уперед невдовзі після поновлення гри. Піза добре відреагувала та зрівняла рахунок на 56-й хвилині завдяки Лерісу.
Трохи більше 10 хвилин знадобилося салентіанцям, аби вдруге повести в рахунку - Шеддіра відгукнувся на передачу П'єротті, який спокійно відправив м'яч у ворота, що став переможним.
Перемога Лечче стала фатальною не лише для Пізи, але й для Верони, яка відстає на 17 очок до рятівної 17-ї сходинки. Жовто-чорні змогли випередити Кремонезе, який опустився на сходинку нижче.
Серія А. 35 тур
Піза – Лечче 1:2
Голи: Леріс, 56 – Банда, 52, Шеддіра, 65
