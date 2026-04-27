Захисник Інтера Федеріко Дімарко став рекордсменом Серії А за кількістю результативних передач за один сезон.

У матчі 34-го туру чемпіонату Італії проти Торіно (2:2) Дімарко записав на свій рахунок дві результативні передачі – на Маркуса Тюрама на 23-й хвилині та на Янна Біссека на 61-й.

Завдяки цьому, за даними Серії А, кількість його асистів у поточному сезоні зросла до 18. Попередній рекорд належав Папу Гомесу, який у сезоні-2019/20 зробив 16 гольових передач у складі Аталанти.

Варто зазначити, що Opta не зараховує одну з результативних передач Дімарко в поточному сезоні – за даними порталу, захисник оформив 17 асистів у цьому чемпіонаті.

Напередодні Інтер здійснив камбек з 0:2 і пробився до фіналу Кубка Італії.