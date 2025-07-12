Захисник Шахтаря Марлон розповів, чи слідкував за командою перед своїм поверненням до неї та згадав, як виступав за Барселону з нинішнім головним тренером «гірників» Ардою Тураном у якості гравця. Слова бразильця передає пресслужба клубу.

Я слідкую, і завжди приємно їх бачити, спостерігати за ними. Бачу зростання кожного: Бондаря, Бондаренка, Судакова. Завжди помітне лідерство та якість Матвієнка та інших бразильців у команді. Я спостерігав за всіма змінами, бачу прогрес, і радий бути тут. Я вдосконалювався в ігровому плані, тому радий тепер приєднатися до цих процесів.

Я кілька разів говорив з Судаковим. Я навіть написав Бондарю та трохи поговорив з Тарасом Степаненком, хоч і поверхнево, але щиро. Відчуття дивні, бо раніше я був наймолодшим, коли йшов звідси, мені було 25–26, іншим по 33–34. І ось тепер можна стати найстаршим у команді. Це навіть кумедно, але ми розуміємо відповідальність. Ми усвідомлюємо важливість цього. Але, звісно, все з легкістю та професійною віддачею на полі, щоб допомагати команді.

Грав з Тураном у Барселоні? Життя дуже динамічне, а футбольний світ такий малий. І ми можемо це прожити за 10 років. Колись ми разом були на полі як гравці, а тепер він тренер і я знову з ним. Як я завжди кажу, світ футболу дуже малий. Чекаю нового досвіду.