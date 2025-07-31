Новачок СК Полтава порвав «хрести» після підписання контракту
Гравець вибув на тривалий термін
20 хвилин тому
Фото - СК Полтава (2024/2025)
Нападник СК Полтава Богдан Кобзар зазнав серйозної травми під час тренування після підписання контракту з новачком УПЛ, повідомляє «ТаТоТаке».
23-річний футболіст кілька днів тому перейшов з Лівого Берега і на одному з перших тренувань в новій команді пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна.
Кобзар зможе допомогти своїй команді тільки у другому колі. Так само в лазареті СК Полтава перебувають Дмитро Щербак та капітан Владислав Даниленко.
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