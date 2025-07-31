Нападник СК Полтава Богдан Кобзар зазнав серйозної травми під час тренування після підписання контракту з новачком УПЛ, повідомляє «ТаТоТаке».

23-річний футболіст кілька днів тому перейшов з Лівого Берега і на одному з перших тренувань в новій команді пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна.

Кобзар зможе допомогти своїй команді тільки у другому колі. Так само в лазареті СК Полтава перебувають Дмитро Щербак та капітан Владислав Даниленко.

Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.