СК Полтава зіштовхнулась з кількамісячними затримками по зарплаті на фоні новин про можливе відкликання атестата на участь в УПЛ, повідомляє SportArena.

Новачок УПЛ має врегулювати це питання, аби не втратити місце в еліті, яке команда виборола за спортивним принципом.

Раніше повідомлялося, що в УАФ виникли питання по наданих документах Полтави під час проходження процедури атестації.

Представники клубу мають час до наступного тижня вирішити всі питання.

Полтава за підсумками сезону Першої ліги фінішував другим, маючи у своєму активі 42 бали.

СК Полтава ризикує пролетіти повз УПЛ, маючи на руках атестат.