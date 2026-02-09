Сергій Разумовський

Кудрівка оголосила про припинення співпраці з півзахисником Дмитром Коркішком. Пресслужба клубу офіційно підтвердили розірвання контракту з 35-річним футболістом, хоча чинна угода була розрахована до завершення поточного сезону.

У заяві Кудрівки наголосили, що розставання відбулося за обопільною згодою сторін. У клубі подякували досвідченому хавбеку за час у складі команди та за внесок у її результати, підкресливши, що Коркішко був важливою фігурою не лише на полі, а й у роздягальні.

У нинішньому сезоні української Прем’єр-ліги Дмитро провів 9 матчів, ще одну зустріч зіграв у Кубку України. Загалом за два роки у складі новачка УПЛ вихованець Динамо записав на свій рахунок 34 поєдинки та відзначився 6 забитими м’ячами.

