Павло Василенко

Кудрівка, яка проводить дебютний сезон в УПЛ, веде перемовини з Максимом Третьяковим, який останні два тижні перебуває у статусі вільного агента. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Таким чином, клуб з Чернігівщини прагне залишити вінгера в українському футболі. Раніше чутки сватали Третьякова в чемпіонат Румунії.

В поточному сезоні Третьяков провів у складі Колоса 11 матчів, в яких результативно не відзначався.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 400 тисяч євро.

На зимову перерву Кудрівка пішла на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 15 очок.