Новачок УПЛ відіграв скандальний матч на зборах. Тренер розкрив усю правду
Відеоогляд нашумілої гри проти іноземного клубу
31 хвилину тому
Головний тренер Кудрівки Василь Баранов висловився після поразки від данської Фредерісії (1:2). Наставника здивувала подальша поведінка опонентів: він розповів, що коуч суперника фактично зняв команду з гри раніше завершення матчу. Слова тренера передає пресслжуба Кудрівки.
Коли програвали, побігли вперед. Трішки не сподобалося, що ми на провокацію футболіста суперника повелися. Там, можливо, з нашого боку була відмашка, але тренер вирішив перемогти таким чином, зберегти рахунок, тим паче ми один момент уже мали, другий, третій. Не вистачило, 2-3 хвилини не дограли. Це прикро, і, мабуть, осад залишається.
Я цього не очікував, я думаю, що розібралися, суддя дав жовті картки. Треба догравати, а тренер виходить і знімає команду з гри – це трішки дикувато для мене, я цього не очікував.
Це треба теж враховувати в чемпіонаті. Це футбол, звичайно, будь-яка команда хоче перемоги, і на зборах теж хоче. І для того, щоб досягти перемоги, можливо, використовується навіть такий фактор, як спровокувати суперника на вилучення або закінчити, як на зборах, гру раніше, ніж потрібно. Це прикро.