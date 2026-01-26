Головний тренер Кудрівки Василь Баранов висловився після поразки від данської Фредерісії (1:2). Наставника здивувала подальша поведінка опонентів: він розповів, що коуч суперника фактично зняв команду з гри раніше завершення матчу. Слова тренера передає пресслжуба Кудрівки.

Коли програвали, побігли вперед. Трішки не сподобалося, що ми на провокацію футболіста суперника повелися. Там, можливо, з нашого боку була відмашка, але тренер вирішив перемогти таким чином, зберегти рахунок, тим паче ми один момент уже мали, другий, третій. Не вистачило, 2-3 хвилини не дограли. Це прикро, і, мабуть, осад залишається.

Я цього не очікував, я думаю, що розібралися, суддя дав жовті картки. Треба догравати, а тренер виходить і знімає команду з гри – це трішки дикувато для мене, я цього не очікував.

Це треба теж враховувати в чемпіонаті. Це футбол, звичайно, будь-яка команда хоче перемоги, і на зборах теж хоче. І для того, щоб досягти перемоги, можливо, використовується навіть такий фактор, як спровокувати суперника на вилучення або закінчити, як на зборах, гру раніше, ніж потрібно. Це прикро.