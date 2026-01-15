Головний тренер Кудрівки Василь Баранов висловився про появу в команді ексгравця Олександрії Олександра Бєляєва та захисника Ярослава Кисіля, що належить ЛНЗ. Його слова наводить пресслужба клубу.

Задоволений тим, що Олександр дуже бажає грати за Кудрівку, він з нами провів два тижні наприкінці осінньої частини чемпіонату. Ми були задоволені його працею, тому запропонували підписати контракт. Сказав, що хоче грати в футбол, намагатись принести користі клубу, а також виконати поставлену задачу.

Цього хлопця я знаю з 17 років. Працював з ним у Зорі U-19, і те, що він зараз на в Прем’єр-лізі - це його робота. Все залежить від нього, Ярослав має дуже непогані якості: хлопець працьовитий, технічний, дуже мобільний. Впевнений, що він додасть, він зможе зіграти на кількох позиціях, - розповів Баранов.