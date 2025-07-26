Український півзахисник Олександр Петрусенко прокоментував свій перехід до хорватського Осієка. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Знову трохи розмовляю вашою мовою, як і тоді, коли був у Пулі. Там у мене навіть був викладач хорватської, але я займався з ним лише два тижні, бо одразу ж здійснив трансфер до Туреччини. Тут я обов’язково продовжу навчання, і з кожним днем буду кращим у цьому.

Так, було кілька варіантів, але я обрав Осієк. Я бачу і відчуваю, що тут, разом із командою, ми можемо багато чого досягти. Клуб має все необхідне для того, щоб ми як гравці ставали кращими. До того ж я дуже люблю Хорватію і почуваюся тут як удома. Для мене це найкращий варіант. Радий, що я тут, і тепер настав час працювати! Я знаю, чого тут від мене чекають, і я до цього готовий.

Я вже не бачив там перспективи. Але це був дуже хороший досвід гри в сильній турецькій лізі, проти чудових гравців і команд. Там футбол дуже динамічний, усі грають на повну силу, і не так просто адаптуватися. Я маю дуже гарні спогади і про Істру. Усім було важко грати проти нас, у нас була хороша команда, сильні гравці, ми досягли відмінного результату. А ця команда, до якої я переходжу, просто зобов’язана бути сильною! Я знаю, що конкуренція буде серйозною, але перш за все хочу якнайшвидше познайомитися з новими одноклубниками. Я два місяці не тренувався з командою, працював індивідуально, можливо, спочатку буду не на 100 відсотків готовим, але дуже скоро наберу оптимальну форму.

Я люблю багато працювати на полі й багато бігати — з м’ячем і без нього. В Осієку я також віддам усі сили, усе, що знаю і вмію. Моя природна позиція – це «шістка», можу грати і «вісімку», в Туреччині одного разу грав навіть центрального захисника, було щось подібне й в Україні у кількох матчах. Я пройшов чудову школу в Динамо, багато гравців мого покоління зараз у великих європейських клубах.