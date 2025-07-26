Сергій Стаднюк

Півзахисник Олександр Петрусенко став гравцем Осієка. Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний вихованець Динамо поставив свій підпис під трирічним контрактом. Зазначається, що перехід відбувся на правах вільного агента. За оцінкою Transfermarkt, вартість українця складає мільйон євро.

Він уже добре відомий футбольним уболівальникам у Хорватії, оскільки дуже успішно захищав кольори Істри 1961. Минулий сезон він провів у складі клубу турецької Суперліги Антальяспор, який несподівано зіткнувся з фінансовими проблемами, що призвело до затримки виплат гравцям, тому цього літа він автоматично став вільним агентом. Вказується, що хорватському клубу вдалося виграти серйозну конкуренцію за гравця.

Цікаво, що у період з 2017 до 2025 року Петрусенко стане уже п’ятим українцем, що зіграє за Осієк. Раніше за команду виступали Дмитро Льопа, Євген Чеберко, Олександр Драмбаєв і Денис Гармаш.

Раніше Осієк мінімально здолав київське Динамо (1:0).