Сергій Разумовський

Кривбас офіційно оголосив про підсилення в атакувальній лінії: новим гравцем команди став 20-річний атакувальний півзахисник збірної Панами Джовані Герберт. Про перехід повідомила пресслужба клубу, уточнивши умови угоди та статус футболіста.

Як зазначається, Кривбас і гравець підписали орендний контракт, який діятиме до кінця поточного року. При цьому в домовленості передбачене право викупу, тож у разі успішного виступу панамця український клуб матиме можливість оформити повноцінний трансфер. У новій команді Герберт визначився і з ігровим номером — він виступатиме під десятим номером, який традиційно асоціюється з креативними гравцями та футболістами, що відповідають за організацію атак.

Права на Джовані Герберта належать панамському клубу Арабе Унідо. У поточному сезоні він провів за цю команду три матчі, відзначившись одним забитим м’ячем і однією результативною передачею. Також хавбек має досвід виступів на міжнародному рівні: за національну збірну Панами він зіграв три поєдинки.

Раніше Кривбас підсилив тренерський штаб іспанським фахівцем. Сьогодні, 21 лютого, відбудеться перший офіційний матч Кривбаса у 2026 році проти Металіста 1925.