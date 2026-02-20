Криворізький Кривбас офіційно повідомив про кадрове підсилення тренерського штабу першої команди. До асистентів Патріка ван Леувена приєднався 49-річний іспанський спеціаліст Домінго Марін.

Поповнення в тренерському штабі головного тренера Кривбаса. Асистент Патріка ван Леувена – 49-річний тренер Домінго Марін. Фахівець має понад 15 років досвіду роботи в Європі, Азії та на Близькому Сході. ФК Кривбас вітає нового спеціаліста в нашій великій червоно-білій родині, — повідомляє пресслужба клубу.

Домінго Марін народився 11 листопада 1976 року в Барселоні. Має тренерську ліцензію УЄФА, а також ліцензію спортивного директора, отриману у 2022 році. У 2017 році здобув ступінь магістра спортивного менеджменту.

Серед ключових напрямків його роботи — організація стандартних положень, розвиток лідерських якостей і комунікації в команді, методологія тренувального процесу, скаутинг суперників та розвиток футболістів від академії до дорослого рівня.

Після 16 турів поточного сезону Української Прем’єр-ліги Кривбас посідає п’яте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 26 очок. Свій наступний матч в УПЛ Кривбас проведе у суботу, 21 лютого о 15:30 —проти харківського Металіста 1925.