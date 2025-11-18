Новий Фьоллер? Вольтемаде забив за Німеччину вже у третьому матчі поспіль
Нападник Ньюкасла продовжив свою результативну серію
близько 1 години тому
Збірна Німеччини знищила Словаччину в матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 (6:0). Автором одного з голів став Нік Вольтемаде.
Нападник Ньюкасла продовжує результативну серію у складі національної збірної. У матчі відбіркового турніру проти Словаччини форвард знову проявив себе, відкривши рахунок на 18-й хвилині точним ударом після комбінації партнерів. Цей епізод став логічним підтвердженням його впевнених дій у поточному циклі та зростаючої ролі в атаці команди.
Для 23-річного нападника гол у ворота словаків став уже третім поспіль за національну команду. Раніше Вольтемаде оформив дубль у поєдинку з Люксембургом, де Німеччина здобула перемогу з рахунком 2:0, а також забив вирішальний м’яч у напруженому матчі проти Північної Ірландії, який завершився мінімальною звитягою 1:0. Таким чином, молодий форвард демонструє стабільність та головною зброєю збірної.
