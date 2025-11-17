В останньому турі відбіркового турніру до ЧС-2026 у групі А Німеччина та Словаччина у очному протистоянні визначали хто здобуде пряму путівку на мундіаль, а хто гратиме у стикових матчах.

Німці вирішили всі питання ще у першому таймі. Рахунок відкрив Нік Вольтемаде на 18-й хвилині. Гнабрі подвоїв перевагу бундестіма на 29-й хвилині, а дубль Лероя Сане зняв всі питання про переможця зустрічі ще до перерви.

У другому таймі Рідле Баку забив п'ятий гол на 67-й хвилині, а Ассан Уедраого на 79-й зробив його вже практично непристойним - 6:0.

У іншому поєдинку групи А Північна Ірландія перемогла Люксембург завдяки голу Джеймі Донлі з пенальті наприкінці першого тайму. Цей поєдинок не мав турнірного значення.

Таким чином, збірна Німеччини з 15 очками посіла перше місце у групі А і кваліфікувалася на чемпіонат світу у США, Канаді і Мексиці. Словаччина з 12 очками потрапила до плейоф відбору. Північна Ірландія набрала 9 балів і посіла третє місце у квартеті, а Люксембург завершив змагання на четвертій сходинці, не здобувши жодного очка.

Кваліфікація до ЧС-2026. Група А. 6 тур

Німеччина - Словаччина 6:0 (Вольтемаде 18, Гнабрі 29, Сане 36, 41, Баку 67, Уедраого 79)

Північна Ірландія - Люксембург 1:0 (Донлі 44 пен)