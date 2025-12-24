Сергій Разумовський

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруґ найближчим часом стане гравцем Мілана. Про це у соцмережі X повідомив інсайдер Фабріціо Романо, зазначивши, що перехід уже фактично оформлено.

За інформацією джерела, німецький форвард підписав контракт із новим клубом і виступатиме за Мілан під 9-м номером. Деталі самого переходу також уточнив Джанлука Ді Марціо: россонері планують взяти Фюллькруґа в оренду до кінця поточного сезону, а угода передбачатиме опцію подальшого викупу. Орієнтовна сума можливого повноцінного трансферу оцінюється в межах 13 – 14 млн євро.

Нагадаємо, влітку минулого року Вест Гем придбав Фюллькруґа у Боруссії Дортмунд за 27 млн євро. У нинішньому сезоні нападник зіграв 9 матчів на клубному рівні, але поки не відзначився ні голами, ні результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Мілан більше не розраховує на легенду Ліверпуля.