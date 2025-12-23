Мілан більше не розраховує на легенду Ліверпуля
В Італії не пішло
Дівок Орігі / Фото - Getty Images
Мілан домовляється з бельгійським нападником Дівоком Орігі про розірвання контракту, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
30-річний футболіст не виправдав сподівань керівництва клубу, граючи в резервній команді россонері в Серії D.
Орігі перебрався до Мілана влітку 2022 року в статусі суперсаба Ліверпуля епохи Юргена Клоппа. За 3.5 роки в Італії Дівок награв 36 матчів: 2 голи, 1 асист.
Протягом цього періоду бельгієць повертався в АПЛ, граючи за Ноттінгем Форест в оренді.
