Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди

Новий головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє висловився про склад команди. його цитує Le Parisien.

Футболісти НЕ будуть щасливі, якщо вони не гратимуть і зрідка отримають практику. Ми повинні так укомплектувати команду, щоб кожен міг брати активну участь у виступах клубу ».