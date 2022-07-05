Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Галтьє замінив Почеттіно
Новий головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє висловився про склад команди. його цитує Le Parisien.
«Я вимогливий, люблю працювати, але найбільше хочу, щоб гравці були щасливі. Завдяки нашому наполегливій праці і відносин хочу, щоб роздягальня перебувала в гарному настрої. Для цього, думаю, склад ПСЖ повинен бути менш численним. Я вже говорив про це з керівництвом.
Футболісти НЕ будуть щасливі, якщо вони не гратимуть і зрідка отримають практику. Ми повинні так укомплектувати команду, щоб кожен міг брати активну участь у виступах клубу ».
Нагадаємо, сьогодні ПСЖ звільнив з поста головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.
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