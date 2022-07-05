ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Боссів парижан не переконали результати роботи аргентинця
Маурісіо Почеттіно / Фото - ПСЖ
Аргентинець Маурісіо Почеттіно покинув посаду головного тренера ПСЖ. Про це повідомляє прес-служба клубу.
50-річний фахівець очолив парижан у січні 2021 року. За півтора сезони по разу виграв чемпіонат, кубок і суперкубок Франції. Доходив до півфіналу і 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
На 15:00 за Києвом призначена клубна прес-конференція. Можливо, під час неї буде представлений новий наставник команди.
Повідомлялося, що найближче до того, щоб очолити ПСЖ знаходиться екс-тренер «Лілль» Крістоф Ґальтьє.
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