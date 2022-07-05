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Почеттіно офіційно покинув ПСЖ

Боссів парижан не переконали результати роботи аргентинця
Футбол Ліга 1
13:47
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Маурісіо Почеттіно / Фото - ПСЖ

Аргентинець Маурісіо Почеттіно покинув посаду головного тренера ПСЖ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

50-річний фахівець очолив парижан у січні 2021 року. За півтора сезони по разу виграв чемпіонат, кубок і суперкубок Франції. Доходив до півфіналу і 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На 15:00 за Києвом призначена клубна прес-конференція. Можливо, під час неї буде представлений новий наставник команди.

Повідомлялося, що найближче до того, щоб очолити ПСЖ знаходиться екс-тренер «Лілль» Крістоф Ґальтьє.

Сергій Стаднюк
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Маурісіо Почеттіно ПСЖ

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