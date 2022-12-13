Енріке – про форварда збірної Іспанії: «Якби я міг щось змінити на ЧС-2022, я б дав йому більше ігрового часу»
Новий головний тренер збірної Іспанії знову може викликати в команду Серхіо Рамоса
Луїс де ла Фуенте заявив, що двері в національну команду відкрита всім
Новий головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте повідомив, що ветеран Серхіо Рамос ще може бути викликаний в національну команду. Його цитує Marca.
Чи може Рамос потрапити в збірну? Так. Він в хороших кондиціях? Так. У всіх футболістів, які перебувають в хороших кондиціях, є шанс потрапити в національну команду.
У молодіжних командах у мене було вікове обмеження, тепер я можу викликати будь-якого футболіста. Я ні перед ким не закриваю двері.
Я людина, яка вірить як в молоді таланти, так і в досвідчених футболістів, які допомогли нам піднятися на топовий рівень. Ми не будемо дивитися в паспорт
Раніше колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке назвав речі, які хотів би змінити в команді на ЧС-2022.
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