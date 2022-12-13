Новий головний тренер збірної Іспанії знову може викликати в команду Серхіо Рамоса

Новий головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте повідомив, що ветеран Серхіо Рамос ще може бути викликаний в національну команду. Його цитує Marca.

У молодіжних командах у мене було вікове обмеження, тепер я можу викликати будь-якого футболіста. Я ні перед ким не закриваю двері.

Я людина, яка вірить як в молоді таланти, так і в досвідчених футболістів, які допомогли нам піднятися на топовий рівень. Ми не будемо дивитися в паспорт