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Новий головний тренер збірної Іспанії знову може викликати в команду Серхіо Рамоса

Луїс де ла Фуенте заявив, що двері в національну команду відкрита всім
Футбол У світі
13 грудня 11:20
Новий головний тренер збірної Іспанії знову може викликати в команду Серхіо Рамоса

Новий головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте повідомив, що ветеран Серхіо Рамос ще може бути викликаний в національну команду. Його цитує Marca.

Чи може Рамос потрапити в збірну? Так. Він в хороших кондиціях? Так. У всіх футболістів, які перебувають в хороших кондиціях, є шанс потрапити в національну команду.

У молодіжних командах у мене було вікове обмеження, тепер я можу викликати будь-якого футболіста. Я ні перед ким не закриваю двері.

Я людина, яка вірить як в молоді таланти, так і в досвідчених футболістів, які допомогли нам піднятися на топовий рівень. Ми не будемо дивитися в паспорт

Раніше колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке назвав речі, які хотів би змінити в команді на ЧС-2022.

Петро Приходько
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Теги

збірна Іспанії (футбол) Серхіо Рамос

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