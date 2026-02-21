Сергій Разумовський

Новий головний тренер Карпат Фран Фернандес на пресконференції, яку організував львівський клуб, відповів на запитання щодо того, чи планує вивчати українську мову під час роботи в нашій державі. Приводом стало зауваження журналістів про те, що наставнику приписують пораду футболістам розвиватися не лише у спортивному плані, а й, зокрема, вивчати іспанську.

У тренера поцікавилися, чи готовий він пообіцяти, що за умови роботи в Карпатах щонайменше рік зможе проводити післяматчеві пресконференції українською. Фернандес уточнив, що не висував гравцям вимоги обов’язково вивчати іспанську, але водночас запевнив: сам він уже найближчим часом береться за українську серйозно.

Від футболістів я не вимагав вивчати іспанську мову. Але скажу, що на цьому тижні я починаю з уроків української мови. Сподіваюся, що я швидше ніж за рік часу опаную українську мову. Думаю, що під кінець сезону щось українською та й скажу. Фран Фернандес головний тренер Карпат

