Сергій Разумовський

Генеральний директор Карпат Андрій Русол прокоментував ситуацію, коли львівський клуб регулярно перетинається з Поліссям у боротьбі за потенційних новачків. Питання стосувалося низки футболістів — Сарапія, Андрієвського, Брагару, Велетня, Мельниченка, Краснопіра, а також Олега Федора, про якого інформація з’явилася нещодавно.

Вболівальники та медіа звернули увагу, що частина з цих гравців уже була близькою до переходу в Карпати, але в останній момент опинялася у житомирському клубі. В інших випадках Полісся активізувалося одразу після новин про інтерес Карпат. Окремо згадувалися й футболісти, які переходили до Полісся безпосередньо зі складу Карпат після короткого періоду у Львові. На цьому тлі прозвучало запитання, чи не йдеться про спільну селекцію, певні домовленості між клубами або вплив структури PASS.

Русол відкинув версії про якісь спеціальні угоди або «єдину селекційну службу» і пояснив все значно простіше. За його словами, ключовий фактор — фінансові можливості.

Відповідь дуже проста: більш заможний клуб, який у певний момент або купує в нас футболістів, або виграє боротьбу в плані персональних умов, які пропонують гравцям. Ми в цій ситуації не вважаємо за потрібне починати гонитву з Поліссям чи якусь битву за гравців, тому що хочемо, щоб окрім фінансових умов гравця тут тримала якась ідея. Андрій Русол гендиректор Карпат

