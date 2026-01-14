Сергій Разумовський

60-річний білоруський фахівець Олег Дулуб продовжить тренерську кар’єру в Україні. Як повідомляє Sport.ua, він став новим головним тренером тернопільської Ниви.

Нива наразі виступає у Першій лізі та є середняком чемпіонату. Після зіграної частини чемпіонату тернополяни мають 23 очки й перебувають у середині турнірної таблиці: ділять 7 – 8 позиції з ЮКСА. Від зони, яка дає можливість боротися за підвищення в класі, команду відділяє 13 балів.

Деталі домовленості між клубом і тренером наразі не оприлюднені. Немає жодної інформації щодо терміну контракту та завдань, які прописані в угоді. На цій посаді білорус замінить Юрія Вірта, що залишив клуб наприкінці 2025 року.

Перед призначенням до Ниви Дулуб працював у структурі ФК Львів. Із лютого 2025 року він займався тренерською роботою в дитячо-юнацькому напрямі, відповідаючи за підготовку молодих футболістів.

Загалом Дулуб має помітний досвід роботи в українському футболі. У різні роки він очолював львівські Карпати, Чорноморець, ФК Львів, а також ЛНЗ Черкаси.

