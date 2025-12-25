Колишній тренер ЛНЗ, Карпат і Чорноморця Олег Дулуб розповів, що півзахисники Динамо Микола Шапаренко і Володимир Бражко не виправдали його очікувань.

Розчарування – напевно, Шапаренко і Бражко. Причини? Є така наука "футболономіка". Один із її постулатів: якщо на футболіста є попит, його треба продавати. Ти продаєш футболіста, він переходить на інший рівень.

Бражко і Шапаренко два роки тому виглядали як гравці з іншої планети. Неможливість переходу призвела до втрати мотивації. А внутрішня мотивація – це до 25% успіху. Без неї складно рухатися по дистанції.

Повернутись на свій рівень? Складне питання. Вже втрачено час. Той самий час, коли вони були на піку. Коли Бражко з'явився, писали, що це гравець рівня Ліги чемпіонів – і це відповідало дійсності. На нього був реальний попит з АПЛ. Я так розумію, він дуже хотів поїхати.

Гравець може втратити мотивацію і закінчити з футболом, незалежно від кондицій. Але є приклади як Модрич, який у 40 років підписує контракти, бо не втратив мотивацію, – сказав Дулуб у інтерв'ю «Українському футболу».