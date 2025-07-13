Сергій Стаднюк

У контрольному матчі в рамках літніх передсезонних зборів Буковина розгромила Металіст.

Грою від 12 липня чернівчани завершили закарпатський навчально-тренувальний збір. Матч проходив на ужгородському стадіоні Авангард у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин. Гра відбулася на тлі трагічних подій у рідному регіоні: вночі проти 12 липня росія завдала комбінованого ракетно-повітряного удару по Чернівецькій області, тому футболісти вийшли на поле з траурними пов’язками.

У першій половині зустрічі підопічні Сергія Шищенка повністю контролювали гру, але відкрили рахунок лише наприкінці другого тайму – після помилки суперника забив Кольцов. Після перерви чернівчани не зменшували обертів: Андрейчук відзначився технічним ударом, а згодом Груша і Бойчук довели рахунок до розгромного.

До вашої уваги огляд матчу.

Контрольний матч

Металіст – Буковина 0:4

Голи: Кольцов, 60, Андрейчук, 99, Груша, 107, Бойчук, 109

Металіст (стартовий склад): Рибак, Шахмаєв, Шерстюк, Порох, Дігтярь, Тепляков, Підручник, Горенко, Оріховський, Ісаєнко, Горяінов.

Буковина (1 і 2 тайми): Пеньков (Погорілий, 31), Шинкаренко, Карась, Безуглий (к), Морговський, Кольцов, Тищенко, Плакса (Глущук, 50), Підлепенець, Дахновський, Гончарук.

Буковина (3 і 4 тайми): Федотов, Стасюк, Бусько, Прокопчук, Саків, Глущук (Вітенчук, 79), Груша, Бойчук (к), Кожушко, Кілєвий, Андрейчук.

Таким чином, Буковина розгромно перемогла у всіх трьох спарингах на зборі. Металіст же не може похизуватися такою статистикою: одна перемога і дві поразки. Наступний товариський матч підопічні Шищенка провуть 15 липня проти Епіцентра в Кам’янці-Подільському. В харків’ян же далі заплановано гру проти Інгульця, що відбудеться 17-го числа.