Новий тренер ЛНЗ розповів, якою бачить стратегію розвитку клубу
Пономарьов змінив Львів на Черкаси
близько 17 годин тому
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, як отримав пропозицію працювати в Черкасах. Його слова наводить пресслужба клубу.
Зателефонував генеральний директор Василь Васильович Каюк і висловив інтерес. Потім я зустрівся з президентом клубу Віктором Дмитровичем Кравченком, й ми обговорили усі моменти.
Мені було важливо дізнатися бачення ЛНЗ, як розвиватиметься не лише перша команда, а й клуб загалом. Тут прагнуть розвивати свою академію, U-19 та основну команду. Це дуже важливо, бо без міцного фундаменту важко щось побудувати. Усе що ми обговорили, мені було цікаво. Наші бачення зійшлися, й ми швидко порозумілися. Тому я погодився на цю роботу.
Є непогані гравці в основній команді, можливість займатися селекційною роботою. Повторюся, спочатку треба побудувати міцний фундамент, а з часом ставити ціль, боротися за єврокубкові місця, – сказав фахівець.
ЛНЗ продовжив контракт з ключовим гравцем.