Новий тренер ЛНЗ розповів, якою бачить стратегію розвитку клубу

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, як отримав пропозицію працювати в Черкасах. Його слова наводить пресслужба клубу.

Зателефонував генеральний директор Василь Васильович Каюк і висловив інтерес. Потім я зустрівся з президентом клубу Віктором Дмитровичем Кравченком, й ми обговорили усі моменти.

Мені було важливо дізнатися бачення ЛНЗ, як розвиватиметься не лише перша команда, а й клуб загалом. Тут прагнуть розвивати свою академію, U-19 та основну команду. Це дуже важливо, бо без міцного фундаменту важко щось побудувати. Усе що ми обговорили, мені було цікаво. Наші бачення зійшлися, й ми швидко порозумілися. Тому я погодився на цю роботу.

Є непогані гравці в основній команді, можливість займатися селекційною роботою. Повторюся, спочатку треба побудувати міцний фундамент, а з часом ставити ціль, боротися за єврокубкові місця, – сказав фахівець.