Сергій Стаднюк

У контрольному матчі на літньому передсезонному зборі Полісся впевнено переграло Горн (3:1).

Особливих проблем житомирянам учасник другої ліги Австрії минулого сезону не створив. Підопічні Руслана Ротаня активно почали гру, а відкрив рахунок Гайдучик після подачі Корнійчука з лівого флангу, де активним був Гонсалвеш. Уже за мить Йосефі відібрав м’яч у голкіпера та подвоїв перевагу.

Після перерви Ротань провів низку тактичних перестановок, зокрема його асистент Сергій Кравченко несподівано вийшов на позицію опорника. Третій м’яч не забарився: Назаренко асистував Андрієвському. Однак на останніх хвилинах взяла своє розконцентрація. Суперник вколотив м’яч «престижу» в порожні ворота.

До вашої уваги огляд матчу.

Наступний контрольний матч Полісся проведе у цей же день, 5 липня. Стартовий свисток прозвучить о 18:30 за Києвом.

Контрольний матч

Горн – Полісся 1:3

Голи: ?, 86 – Гайдучик, 16, Йосефі, 17, Андрієвський, 72

Полісся: Кудрик, Корнійчук, Бескоровайний, Віале, Хадрой (Матіч), Мельниченко, Андрієвський, Йосефі (Кравченко), Гонсалвеш, Майсурадзе (Назаренко) Гайдучик.