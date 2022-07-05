Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняАвтор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:10
Спідвей. Гран-прі. Етап 5. Гожув-Велькопольський (Польща)

Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді

Раніше повідомлялося, що бразилець піде
Футбол Ліга 1
20:50
Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді

Новий головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє хоче залишити Неймара в команді. його цитує прес - служба парижан.

«Я зворушений, я пишаюся бути тут. Ми будемо всі працювати разом в правильному напрямку.

Я оцінюю покладену на мене відповідальність за те, щоб ПСЖ провів відмінний сезон. Якщо я прийняв цю пропозицію, ця відповідальність полягає в тому, що я здатний на це. Поодинці це дуже складно, разом ми набагато сильніше.

Це привілей мати роздягальню такого рівня. Це змушує вас обмінюватися думками, а й нав'язувати, показувати, що немає ніяких компромісів.

Підхід до гри буде відрізнятися від того, що я робив раніше. ПСЖ часто володіє м'ячем, маю неймовірних доступних гравців в складі

Неймар – гравець світового рівня, один з кращих в світі. Який тренер не хотів би мати його? У мене є дуже чітке уявлення про те, чого я буду чекати від нього. Звичайно, я хочу, щоб він залишився ».

Раніше Галта заявив, що хоче скоротити склад ПСЖ.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Неймар ПСЖ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Футбол Ліга 1
19:35
Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Футбол Ліга 1
17:06
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Футбол Ліга 1
13:47
«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
Футбол Серія А
04 липня 07:58
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Футбол Футбол в Європі
03 липня 10:23
ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
Футбол Ліга 1
02 липня 22:37

Новини: Футбол

Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»
Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»
Збірна України
20:59
Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді
Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді
Ліга 1
20:50
Офіційно. Бельгійський форвард після 8 років в «Ліверпулі» перейшов в «Мілан»
Офіційно. Бельгійський форвард після 8 років в «Ліверпулі» перейшов в «Мілан»
Серія А
19:50
Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Ліга 1
19:35
Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»
Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»
Українська Прем'єр-ліга
19:24
Шевчук: «Луческу– лідер, який об'єднав «Динамо» під час війни»
Шевчук: «Луческу– лідер, який об'єднав «Динамо» під час війни»
Українська Прем'єр-ліга
17:55
Срна: «У 2014-му росія забрала будинок« Шахтаря », а зараз вигнала нас з України»
Срна: «У 2014-му росія забрала будинок« Шахтаря », а зараз вигнала нас з України»
Українська Прем'єр-ліга
17:33
Легенда «Шахтаря»: «Попрацював би в «Динамо» з Луческу, якби запросили»
Легенда «Шахтаря»: «Попрацював би в «Динамо» з Луческу, якби запросили»
Українська Прем'єр-ліга
17:18
Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Ліга 1
17:06
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини