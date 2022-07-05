Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді

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Новий головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє хоче залишити Неймара в команді. його цитує прес - служба парижан.

«Я зворушений, я пишаюся бути тут. Ми будемо всі працювати разом в правильному напрямку.

Я оцінюю покладену на мене відповідальність за те, щоб ПСЖ провів відмінний сезон. Якщо я прийняв цю пропозицію, ця відповідальність полягає в тому, що я здатний на це. Поодинці це дуже складно, разом ми набагато сильніше.

Це привілей мати роздягальню такого рівня. Це змушує вас обмінюватися думками, а й нав'язувати, показувати, що немає ніяких компромісів.

Підхід до гри буде відрізнятися від того, що я робив раніше. ПСЖ часто володіє м'ячем, маю неймовірних доступних гравців в складі

Неймар – гравець світового рівня, один з кращих в світі. Який тренер не хотів би мати його? У мене є дуже чітке уявлення про те, чого я буду чекати від нього. Звичайно, я хочу, щоб він залишився ».



Раніше Галта заявив, що хоче скоротити склад ПСЖ.