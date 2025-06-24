Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet розповів про свої принципи гри.

Я добре знаю й стежу за системами Гансі Фліка та Дієго Сімеоне. Але в мене є свої ідеї, я не займаюся копіпейстом. Наприклад, я багато чому навчився у Фатіха Теріма. Усе поєднав.

Важливо правильно донести інформацію гравцю. У світі всі використовують подібні тактики, але важливо — як саме я достукаюся до тебе. Я даю гравцям план на кожну ділянку поля. І в мене є свій метод наполегливості в цьому. Я називаю це механізмом і отоманізмом — це повторення на тренуваннях, наполегливість. Я не буду робити щось, у що не вірю. Можуть бути невдачі, але я наполягатиму на своїх принципах. Саме завдяки ним ми били рекорди в чемпіонаті. Наші суперники долали поле за 30 секунд. Ці умови й привели мене сюди.

Гра — це показник. Моя реакція на гравців, комунікація з ними. Футбол — дуже складна річ. Думаю, її не до кінця розуміють. Багато років ти піддаєшся психологічному тиску, навіть не помічаючи цього. Якщо 19-річний гравець заб’є — він чудовий, якщо ні — то ніби нікчема. В Еюпспорі ми багато працювали з психологом. Він розповідав нам (із дотриманням конфіденційності) про гравців. Ми так будували підхід до них.